Política Aprovação do governo sobe de 29,4% para 34,5% em cinco meses, diz pesquisa 'Melhoria do desempenho da economia é muito desejada pela população e saúde é o maior desafio', diz CNT/MDA

Após perder apoio ao longo do primeiro ano de governo, o presidente Jair Bolsonaro recuperou parte da avaliação positiva entre a população por causa da economia. É o que mostra pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) com o Instituto MDA divulgada nesta quarta-feira, 22. A quantidade de pessoas que avalia o governo como ótimo ou bom subiu de 29,4% para 3...