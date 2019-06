Política Aprovação do governo Bolsonaro cai e reprovação chega a 32%, aponta Ibope Avaliação positiva é a menor desde o início da gestão do atual governo, em janeiro deste ano

A avaliação positiva (ótimo e bom) do governo do presidente Jair Bolsonaro variou de 35% em abril para 32% em junho, em uma tendência de queda, mostra pesquisa feita pelo Ibope e divulgada nesta quinta-feira, 27, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A avaliação negativa (ruim e péssimo), por sua vez, subiu de 27% para 32% no mesmo período. Dos entrevistad...