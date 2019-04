Política Aprovação de Bolsonaro segue em queda; agora é de 35%, diz XP Reprovação sobe e vai a 26%. Trajetória é ruim desde fevereiro

O presidente Jair Bolsonaro enfrenta uma deterioração na sua taxa de aprovação, segundo revela pesquisa divulgada nesta sexta-feira (05) pela XP Investimentos. Embora as variações tenham sido dento da margem de erro do levantamento, realizado de 1 a 3 de abril, as curvas de aprovação e reprovação mostram nitidamente uma trajetória ruim para Bolsonaro a partir de fev...