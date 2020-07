Política Aprovação a governo Bolsonaro chega a 30%, diz XP/Ipespe Índice mantém tendência de alta desde maio, quando atingiu o pior resultado do mandato: 25%

Mesmo com as polêmicas envolvendo o Caso Queiroz, a aprovação do governo de Jair Bolsonaro manteve a tendência de alta no mês de julho, segundo pesquisa de opinião XP/Ipespe. Para 30% dos entrevistados, a avaliação do governo é ótima ou boa, oscilação de dois pontos porcentuais a mais que junho, dentro da margem de erro de 3,2 pontos. A avaliação do presidente voltou...