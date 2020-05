Política Apreender celular de Bolsonaro pode ter 'consequências imprevisíveis', diz Heleno Ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) afirmou nesta sexta-feira considerar 'inconcebível' o pedido de apreensão do celular do presidente

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, afirmou nesta sexta-feira considerar “inconcebível” o pedido de apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro e que, caso aceito, poderá ter "consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional". A solicitação foi apresentada por parlamentares e partidos da oposição em notíci...