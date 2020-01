Política Aposentados do INSS vão avaliar retorno ao órgão Em Goiás, servidores que já pediram aposentadoria aguardam publicação de regras para definir se voltam a trabalhar; objetivo é reduzir fila de espera por benefícios

Servidores aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Goiás aguardam a oficialização das regras de contratação de civis para avaliar a possibilidade de retornar ao órgão e auxiliar na celeridade dos atendimentos. Ano passado, até agosto, cerca de 300 funcionários do INSS no Estado pediram a aposentadoria, segundo o último levantamento da Confederação...