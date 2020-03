Ainda internado no Hospital Anis Rassi, em Goiânia, com diagnóstico de coronavírus, o diretor de Articulação Política da Assembleia Legislativa de Goiás, Joel de Sant´Anna Braga Filho, falou ao POPULAR sobre a doença, quando defendeu apoio psicológico e criticou o preconceito sobre os infectados. "Como fui um dos primeiros casos, quero passar a todos como é importante o apoio psicológico nesta hora. Você não sabe o que pode acontecer de repente na sua vida e contar com as pessoas faz toda diferença", diz.



Joel afirma que teve receio por ser um vírus novo e grande preocupação com familiares com os quais conviveu nos dias anteriores à internação. Ele negou que tenha sentido sintomas antes da reunião com outros diretores da Alego na última quinta-feira. "Sou odontólogo e fui professor de Anatomia na faculdade. Por isso tenho um pouco de conhecimento na área da saúde. Sei das normas de higiene para uma boa esterilização e jamais exporia qualquer pessoa, em especial meus colegas de trabalho, a um contato se tivesse a mínima noção de que estaria com o vírus", afirma.



O diretor disse que foi a Lisboa, em Portugal, no Carnaval com a mulher, Gisela Maciel, e depois eles estiveram em São Paulo. Segundo ele, ainda não havia casos confirmados de coronavírus na capital portuguesa. Já em São Paulo, havia diagnóstico, daí a suspeita de que pode ter sido aqui no Brasil.



Ele conta que na quarta-feira (11) esteve em um médica ortopedista para consulta relacionada a um problema no joelho e que não tinha qualquer sintoma de gripe. No dia seguinte, pela manhã ele foi a outro médico, um otorrino, para fazer exames de rotina de sinusite e labirintite e também não estava com febre ou outros sintomas. Naquela quinta-feira (12), ele teve reunião à tarde com os diretores da Assembleia para discutir medidas restritivas para a Casa no combate ao vírus. Pelo menos 12 pessoas, entre assessores e diretores, estiveram presentes.



Apenas na manhã de sábado (14), ele diz que teve febre pela primeira vez. Ele corrige informações dadas por familiares de que havia sido internado na sexta-feira (13), afirmando que foi no dia seguinte. "Às 13 horas de sábado, liguei para o médico e fui ao pronto-socorro tirar uma tomografia, quando ele detectou a pneumonia dupla, que compromete todo o pulmão. Os médicos disseram que a imagem era igual à dos pulmões dos chineses e italianos que estavam com o vírus", conta, completando que foi para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) às 15 horas. Joel sofre de asma e bronquite.



Ele conta que sentiu cansaço e dor de cabeça no primeiro dia de internação, além da febre. "O psicológico conta muito neste momento. Nessa hora ajuda muito ter fé em Deus e os amigos que mandaram mensagens o tempo todo de apoio. O preconceito é grande", afirma.



Em grupo de WhatsApp de moradores do condomínio em que Joel mora com a família, houve mensagens mais exaltadas de moradores reclamando do fato de ele ter circulado em áreas comuns e cobrando medidas da gestão. Segundo Joel, seus familiares estão sofrendo com as críticas.



"O preconceito é um grande desafio. Mas tenho certeza de que a mesma força que estou tendo para recuperar terei para enfrentar o restante", diz.



Ele afirma que, de outro lado, recebeu muito apoio de amigos e colegas de trabalho. "A corrente de pensamentos e mensagens foi fundamental para minha recuperação em andamento. Acho que vai ser um aprendizado a todos como lidar com a situação do vírus."



Não há ainda previsão de alta. Ele afirma que tem feitos novos exames para monitorar a pneumonia. Segundo o diretor, Gisela, que trabalha no Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), está bem, não testou positivo e está em isolamento em casa.



O diretor da Alego é irmão do ex-deputado federal e atual secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy, e do secretário estadual de Cultura, Adriano Baldy.