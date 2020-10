Política ‘Apoio de Caiado e Bolsonaro não é apenas político’ Candidato à reeleição, prefeito Roberto Naves (PP) defende parcerias com os governos estadual e federal para um possível novo mandato

PARCEIROSQuestionado se o apoio já declarado do governador Ronaldo Caiado (DEM) e um eventual suporte do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) podem ser suficientes para fazê-lo crescer na preferência da população até o dia 15, o prefeito relata que, no caso de Caiado, o apoio não é apenas político e cita como exemplo a Força Tática Municipal que, segundo ele, “f...