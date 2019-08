Política Apoio à lei de reserva de vagas para mulheres

Em preparação para o 2º Simpósio “A importância da mulher na construção de um parlamento democrático”, representantes de várias entidades do Estado se reuniram ontem, em coletiva no Ministério Público, para manifestar apoio a projeto de lei do senador Luiz Carlos do Carmo (MDB), que estabelece que pelo menos 30% das cadeiras do Legislativo serão reservadas a mulheres. O e...