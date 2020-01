Política Apoio à democracia cai entre brasileiros após 1º ano de Bolsonaro, aponta Datafolha Subiu de 13% para 22% a parcela da população que não vê distinção entre democracia e a ditadura

Ao final do primeiro do ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro, caiu de 69% para 62% o apoio à democracia pela população brasileira como melhor forma de governo, segundo pesquisa Datafolha divulgada hoje. Em contrapartida, subiu de 13% para 22% a parcela da população que não vê distinção entre democracia e a ditadura, sendo que 65% dos entrevistados disseram nunca t...