Política Apoiadores marcam motociata com Bolsonaro para esta sexta (27), em Goiânia O presidente vem à capital para um evento no Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro, mas não confirmou a participação no passeio

Apoiadores têm divulgado nas redes sociais chamados para uma motociata na tarde desta sexta-feira (27) com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A assessoria da Presidência não confirmou a participação de Bolsonaro, mas ele estará em Goiânia para um evento no Comando de Operações Especiais do Exército na parte da manhã. De acordo com o que tem sido divulgado, o pass...