Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro promovem manifestação na Praça Cívica neste sábado (1º)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), se concentraram na Praça Cívica, em Goiânia, neste sábado (1º) para protestar a favor do retorno do voto impresso no Brasil. Além disso, reivindicam que o presidente tenha maior poder frente ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Os manifestantes pedem também pela reeleição de Bolsonaro e o im...