Política Apoiadores de Iris fazem buzinaço e pedem que prefeito concorra à reeleição Grupo saiu do Estádio Serra Dourada em carreata até o Paço Municipal

Um grupo de apoiadores do prefeito Iris Rezende (MDB) promoveu nesta quinta-feira (3) um buzinaço com o objetivo de sensibilizar o político a concorrer à reeleição. O grupo se concentrou no em frente ao Estádio Serra Dourada e saiu em carreata até o Paço Municipal. Os carros usados na manifestação receberam adesivos que dizem “As obras não podem parar! #IrisD...