Política Apoiadores de Bolsonaro impedem campanha de outdoors contrária ao presidente em Mato Grosso Peças críticas à gestão do presidente, pagas por entidades locais, foram impedidas de serem fixadas em Sinop por apoiadores do governo federal

A instalação de nove outdoors críticos à gestão do presidente Jair Bolsonaro em Sinop (MT), pagos por um grupo de entidades locais, foi impedida por ação de apoiadores do governo. As peças, com três mensagens diferentes, começaram a ser colocadas na manhã de quinta-feira (27), mas a instalação precisou ser interrompida após a intimidação de bolsonaristas. Elas tinham textos e...