Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se aglomeram no entorno do local onde está sendo construído o Hospital de Campanha em Águas Lindas de Goiás, que é vistoriado neste sábado (11) pelo presidente. O grupo grita “Caiado traidor”, em referência ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), que também acompanha a visita, a convite de Bolsonaro.

Algumas pessoas do grupo de aproximadamente 30 pessoas usam máscaras e foram acompanhar a chegada de Bolsonaro, que chegou com uma comitiva grande, todos usando máscaras. Há aglomeração debaixo de uma tenda montada no local para abrigar o encontro.

Já estavam no local tanto Caiado quanto o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira (PSB), e o secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, que o acompanharam no helicóptero. Caiado optou por levar poucas pessoas, justamente para não gerar aglomeração. Os três também usam máscaras.

A visita gera expectativa por ser a primeira vez que o presidente se encontra com Caiado desde o rompimento político entre os dois, no fim de março, e por ser também o primeiro evento público do qual participam tanto Bolsonaro quanto o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que está no centro da crise política do governo federal, dadas as críticas de Bolsonaro às medidas de isolamento tomadas pelos Estados, apoiadas por Mandetta.

A comitiva de Bolsonaro chegou a Águas Lindas por volta das 11h15 e caminhou diretamente para a tenda. O presidente acenou para os apoiadores. Neste momento, Bolsonaro se reúne, de pé, com Mandetta, Caiado e outras pessoas que acompanharam as comitivas.

O Hospital de Campanha de Águas Lindas é a primeira do tipo construída pela União e deve ficar pronta em 15 dias, a um custo de aproximadamente R$ 10 milhões e contará com 200 leitos.