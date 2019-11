Política Apoiadores de Bolsonaro falam em pedir cassação do petista Humberto Costa Senador publicou mensagem a respeito dos protestos no Chile e disse que disrupção latina virá ao Brasil

Uma mensagem do senador Humberto Costa (PT-PE) ganhou repercussão nesta quinta-feira (31) nas redes sociais entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Publicado em 19 de outubro, um tweet onde o congressista reproduzia uma notícia a respeito da onda de protestos no Chile e comentava que “a hora do Brasil vai chegar” foi exumado e comparado à declaração do deputado E...