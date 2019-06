Política Aplicações não alcançam limites constitucionais

Os relatórios de execução orçamentária do Estado de Goiás mostram que a aplicação em Educação e Saúde ficou abaixo do porcentual constitucional no primeiro quadrimestre do ano. Em Educação houve investimento de 21,63% e em Saúde, de 10,44%, enquanto a regra é de no mínimo 25% e 12%, respectivamente.A obrigação é de cumprimento ao longo do ano e a não aplicação linear também ...