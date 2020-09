Política Apesar te ter lançado Cristina Lopes, PL decide apoiar Maguito em Goiânia Lideranças dos dois partidos tentaram convencer Cristina a abrir mão da candidatura para apoiar Maguito, mas a vereadora se recusa

Atualizada às 12h48 Apesar de ter oficializado ontem, em convenção, candidatura de Cristina Lopes à Prefeitura de Goiânia, o PL decidiu apoiar a candidatura de Maguito Vilela (MDB) em Goiânia. As conversas aconteceram à revelia da vereadora, que vai dar coletiva para tratar do assunto às 15h30, na Câmara de Goiânia. O apoio à candidatura do MDB na capital ...