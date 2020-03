Política Apesar do coronavírus, País registra atos pró-governo; presidente divulga vídeos O próprio presidente compartilhou vídeos sobre as manifestações no Twitter

Apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter recomendado o adiamento dos atos a favor do governo que estavam previstos para este domingo, 15, no Brasil, por causa da pandemia de coronavírus, manifestantes foram às ruas e capitais como Brasília, Rio de Janeiro e Belém já registram mobilizações. O próprio presidente compartilhou vídeos sobre as manifestações no Twitter....