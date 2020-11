Política Apesar de superávit, há desafios Gestão Iris garante equilíbrio fiscal, mas déficit na Previdência e gastos em alta são obstáculos para próximo prefeito

Quando assumiu a Prefeitura de Goiânia, Iris Rezende (MDB) teve de lidar com déficit no primeiro ano de R$ 31 milhões por mês. Ao fim do mandato, a atual gestão promete que o próximo prefeito encontrará superávit. Segundo a secretária de Finanças (Sefin), Zilma Peixoto, na ordem de R$ 120 milhões. Porém, há desafios. Entre eles, o novo administrador terá de gerir gastos...