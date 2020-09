Política Apesar da promessa de ficar fora de eleição, Bolsonaro faz dobradinha com Russomanno em rede social Russomanno fez um vídeo sobre a polêmica do preço do arroz em defesa de Bolsonaro, que, por sua vez, postou a gravação em rede social

Embora tenha repetido que ficaria fora do primeiro turno das eleições municipais de 2020, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez uma dobradinha em redes sociais neste sábado (19) com Celso Russomanno, candidato do Republicanos à Prefeitura de São Paulo. Russomanno fez um vídeo sobre a polêmica do preço do arroz em defesa de Bolsonaro, que, por sua vez, postou...