Apenas três cidades de Goiás deram transparência a gastos de emendas sem carimbo

Política

Apenas três das 68 cidades de Goiás que receberam recursos das chamadas emendas “sem carimbo” em 2020 deram publicidade ao que foi feito com o dinheiro. Em ano de eleições municipais, as prefeituras receberam R$ 29,1 milhões de emendas parlamentares federais via transferência especial, modalidade que passou a valer naquele ano e que permite o uso da verba para quase qual...