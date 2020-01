Política Apenas cinco vereadores foram a todas as sessões na Câmara Municipal em 2019 Casa registrou 235 faltas, com Tatiana Lemos (PCdoB) e Sabrina Garcêz (sem partido) como as mais ausentes; Paulo Magalhães (PSD) quer reapresentar projeto que institui ponto biométrico

Apenas cinco vereadores compareceram a todas as 122 sessões realizadas na Câmara Municipal de Goiânia em 2019. Ao longo do ano, foram registradas 235 ausências, justificadas e não justificadas. O número é pouco menor que o de 2018, quando houve 243 faltas. Os dados foram publicados no site da Casa ontem.No ano passado, Tatiana Lemos (PCdoB) teve a maior quantidade de...