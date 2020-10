Política Apenas 1,2% dos candidatos receberam 80% dos fundos Dinheiro chegou a 2.893 dos 24.852 postulantes aos cargos de prefeito e vereador no Estado de Goiás, mas a grande maioria do bolo se concentra em apenas 300

Após um mês de campanha, o dinheiro dos fundos eleitoral e partidário chegou a 11,6% dos candidatos a prefeito e vereador de Goiás. Contaram com os recursos públicos 2.893 dos 24.852 que disputam mandatos eletivos, segundo dados de prestação de contas disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Juntos, eles receberam cerca de R$ 30 milhões.Apenas 300, no entan...