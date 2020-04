O Prefeito de Aparecida de Goiânia inaugurou a série de entrevistas online com os mandatários das principais cidades goianas para saber como os municípios estão enfrentando a pandemia de coronavírus e como estão se estruturando para reabrir gradualmente as atividades econômicas.

Apesar das dificuldades e da queda de receita e arrecadação, o prefeito afirma que o pagamento dos funcionários públicos serão pagos em dia nos próximos meses. "Neste primeiro momento vamos pagar em dia. Vamos ter que analisar nos próximos meses com vai ser o impacto dessa paralisação na economia aparecidense. Mas no primeiro momento, as pessoas podem ficar tranquilas que vão receber em dia", disse o prefeito.

Gustavo confirmou que em Aparecida as medidas para conter a proliferação do vírus na cidade estão prorrogadas por mais 30 dias, contados a partir do último sábado (18). "É um momento muito delicado que não só o município de Aparecida, mas o Estado, e toda a humanidade passam com o problema do Covid-19. Com 600 mil habitantes, ainda acho que temos um número baixo de infectados, mas estamos muito preocupados porque está chegando um período mais frio", afirma.

Por outro lado, informou que a administração municipal trabalha para retomar aproximadamente 82% de suas atividades econômicas a partir de 28 de abril, desde que os comerciantes adotem medidas sanitárias.

O prefeito explicou que os comerciantes e empresários vão precisar de um alvará provisório de funcionamento, que pode ser expedido através do site feito pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG).

Demais atividades como shoppings, campeonatos esportivos, eventos sociais, que geram aglomerações, permanecem sem autorização para funcionar. Em relação a igrejas, o prefeito vai seguir o decreto do governador Ronaldo Caiado e permitir uma celebração por semana e com público reduzido.

Durante a live, Gustavo afirmou que o Rodeio Show e outras festas tradicionais na cidade não vão acontecer neste ano e que toda verba dos eventos já foi distribuídas para serem usadas pela pasta da saúde.

A Secretaria de Saúde de Aparecida implantou 30 leitos de UTIs com respiradores e 60 semi-leitos de UTIs com oxigênio no Hospital Municipal de Aparecida exclusivos para pacientes com Covid-19. Além disso, a prefeitura comprou mais 20 ventiladores e monitores, ampliando para 50 os leiots de UTIs no HMAP.