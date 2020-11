Política Aparecida bate recorde de votos O prefeito Gustavo Mendanha (MDB) foi reeleito com 95,81% dos votos na segunda cidade com maior população em Goiás, confirmando favoritismo nas pesquisas

A eleição para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, segunda cidade mais populosa de Goiás, foi decidida com recorde de maior vantagem proporcional de um candidato. O prefeito Gustavo Mendanha (MDB) foi reeleito com 95,81% dos votos. Ele derrotou os candidatos Márcia Caldas (Avante), que levou 3,02% das urnas, e Bruno Felipe (PSOL) com 1,16%. Durante coletiva logo após o anúncio da vi...