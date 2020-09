Política Após três pedidos de vista, TRE mantém cassação do prefeito de Iporá, Naçoitan Araújo Leite Afastamento, no entanto, somente será executado após o julgamento de novo recurso. Naçoitan e seu vice são acusados de abuso de poder econômico e gastos ilícitos durante campanha eleitoral

O Tribunal Eleitoral Regional de Goiás (TER/GO) manteve, após três pedidos de vista, a cassação dos mandados do prefeito e do vice de Iporá Naçoitan Araújo Leite e Duílio Alves de Siqueira. Ambos deverão permanecer inelegíveis por oito anos, entretanto, não serão afastados do cargo de imediato. A Justiça eleitoral entendeu que os políticos foram responsáveis por irregularidades c...