Política Após título honorário de Paris, hashtag de apoio a Lula faz sucesso no Twitter A hashtag "#LulaNobelDaPaz" ficou entre os três assuntos mais comentados do da rede social no Brasil

O título de cidadão honorário concedido pela prefeitura de Paris ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (3) fez com que a hashtag "#LulaNobelDaPaz" ascendesse entre os três assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. A hashtag tem sido fomentada por apoiadores do ex-presidente, movimentos sindicais, como a Central Única dos Tr...