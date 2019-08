Política Após ser expulso do PSL, Alexandre Frota vai se filiar ao PSDB Deputado federal será anunciado pela nova sigla nesta sexta-feira (16)

O governador de São Paulo, João Doria, anuncia nesta sexta-feira, 16, a filiação do deputado Alexandre Frota (ex-PSL-SP) ao PSDB, de acordo com fonte ouvida pela reportagem. Frota foi expulso nesta semana do PSL após fazer reiteradas críticas ao presidente Jair Bolsonaro. O anúncio da filiação de Frota será feito num evento na sede estadual do partido, na capital ...