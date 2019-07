Política Após ser cogitado para embaixada, Eduardo reúne-se com o pai no Alvorada Encontro foi realizado na manhã deste sábado (13)

Após ter sido cogitado para embaixada do Brasil nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) reuniu-se com seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, em Brasília, neste sábado (13). O deputado chegou à residência oficial por volta das 8h e saiu às 9h40. Não falou com a imprensa. Na quinta-feira (11), o presidente afirmou que...