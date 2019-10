Política Após ser citado em Caso Marielle, Bolsonaro faz live às 4 da manhã na Arábia e ataca Globo e Witzel Presidente disse ter sido pego de surpresa, criticou veículos da imprensa e afirmou que existe algo de errado na condução do processo pela Polícia Civil do Rio de Janeiro

Após reportagem do Jornal Nacional desta terça-feira (29) revelar que o nome de Jair Bolsonaro foi citado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ) no Caso Marielle, o Presidente da República fez uma Live diretamente da Arábia Saudita no YouTube, às 3h50 da manhã, se defendendo. Visivelmente nervoso, Bolsonaro disse ter sido pego de surpresa, atacou a Rede Globo e...