Política Após sentir forte dor abdominal, Aécio Neves é submetido a cirurgia em Florianópolis Assessoria informou que político já está em casa e que passa bem

O deputado federal e ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, foi submetido às pressas a uma cirurgia na tarde desta terça-feira (31), em Florianópolis. O parlamentar mineiro deu entrada no Hospital Baía Sul no fim da manhã de ontem, sentindo dores na região abdominal. Após submetê-lo a exames clínicos, os médicos constataram uma inflamação do apêndice - órgão do s...