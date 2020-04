O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, passou o fim de semana de Páscoa com o governador Ronaldo Caiado (DEM) e sua família, no Palácio das Esmeraldas. Como mostrou o POPULAR ontem, ele e sua esposa, Terezinha, chegaram a Goiânia no sábado (11), após visita ao Hospital de Campanha que está sendo construído em Águas Lindas de Goiás. Foram embora hoje.

O ministro e a esposa vieram no mesmo helicóptero de Caiado e ficaram em Goiânia, após uma semana tensa politicamente em Brasília, na qual Mandetta quase foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que tem travado disputa com seu auxiliar a respeito das medidas adotadas para combater o novo coronavírus.

De Goiânia, inclusive, o ministro concedeu entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, na tarde deste domingo (12), e que vai ao ar na noite de hoje. Na entrevista, segundo divulgado agora há pouco, o ministro volta a defender as medidas de isolamento, adotadas por Caiado em Goiás e não apenas criticadas por Bolsonaro como também por ele ignoradas - saiu às ruas tanto na sexta-feira (10), em Brasília, quanto ontem, em Águas Lindas, causando aglomerações.

Caiado, é bom lembrar, rompeu politicamente com Bolsonaro no dia 25 de março, após pronunciamento em que o presidente criticou governadores e classificou a Covid-19 como "gripezinha" ou "resfriadinho".