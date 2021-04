Política Após seis dias de internação, Gustavo Mendanha testa negativo para Covid-19 Ele foi diagnosticado com a doença em 24 de março e está internado no Hospital Santa Mônica

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), testou negativo para Covid-19 nesta terça-feira (6). Ele foi diagnosticado com a doença em 24 de março e está internado no Hospital Santa Mônica, em Aparecida de Goiânia, desde 1º de abril. De acordo com o boletim médico desta terça, o quadro de saúde do prefeito em evolução clínica satisfatória com signif...