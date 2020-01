Política Após sancionar fundo de R$ 2 bi, Bolsonaro vai a reunião de seu novo partido A reunião dos apoiadores da sigla ocorre na Associação Comercial do Distrito Federal, no centro da capital

Após confirmar sanção ao Orçamento 2020, com o Fundo Eleitoral de R$ 2 bilhões, o presidente Jair Bolsonaro participa na manhã deste sábado, 18, em Brasília, de evento do partido político que pretende criar, o Aliança pelo Brasil. A reunião dos apoiadores da sigla ocorre na Associação Comercial do Distrito Federal, no centro da capital. Líderes do Aliança pelo Brasil...