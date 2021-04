Política Após saída de Luiz Bittencourt, Rogério Cruz nomeia Marcelo Torrubia interino na Seinfra Em nota, a Prefeitura de Goiânia informou que o prefeito aceitou o pedido de demissão do ex-secretário e classificou a decisão como “pessoal”

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), nomeou, nesta quinta-feira (1º), Marcelo Torrubia de Oliveira para comandar a Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) interinamente. Marcelo é superintendente de Obras e Serviços da pasta e vai acumular as duas funções. A informação, adiantada pelo Giro, foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Município (DOM). Marcelo tem 26 anos e é engenheiro civil pós-graduado em ad...