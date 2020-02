Política Após saída de Bolsonaro, PSL busca novos filiados

No comando do PSL em Goiás, Delegado Waldir garante que a saída do presidente Jair Bolsonaro do partido não causou debandada. “Quem tinha que ter saído, já saiu. Temos até suplente de deputado que deixou o PSL. Mas ao mesmo tempo tivemos muitas filiações. Quando terminar o prazo para entrar (no partido), em abril, vocês vão ter uma surpresa. O PSL de Goiás vai ter mais fi...