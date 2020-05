Política Após reunião com empresários, Bolsonaro põe indústrias e construção civil como atividades essenciais Publicação aparece em edição extra do Diário Oficial da União desta quinta-feira

O presidente Jair Bolsonaro decretou que as atividades de construção civil e industriais também são essenciais em meio à pandemia do novo coronavírus. A ampliação da lista de serviços e atividades considerados essenciais foi publicada no "Diário Oficial da União" (DOU) desta quinta-feira, 7, e já está em vigor. A última alteração da lista, que já...