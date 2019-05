Política Após reunião com Bolsonaro, PSL diz estar livre para votar MP da Esplanada A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), afirmou depois de uma reunião de última hora convocada pelo partido com o presidente deixou todos livres para votar de acordo com seu entendimento

Apesar da derrota na comissão especial da Medida Provisória 870, que reorganiza a estrutura da Presidência e dos ministérios, o presidente Jair Bolsonaro não fez apelos aos deputados do PSL, seu partido, para tentar reverter a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o da Economia. A líder d...