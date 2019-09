Política Após retornar à presidência, Jair Bolsonaro posta foto com a camisa do Goiás e afirma: “estamos bem” O presidente deixou o hospital na tarde da última segunda-feira (16), depois de passar por uma cirurgia para correção de uma hérnia incisional, e, aos poucos, retoma a rotina

O presidente Jair Bolsonaro tem retomado a rotina presidencial aos poucos após passar por cirurgia e, nesta quarta-feira (18), postou uma foto com a camisa do Goiás. “Estamos muito bem! Um abraço a todos!”, disse ele na publicação. Contudo, é possível observar que Bolsonaro ainda utiliza uma faixa protetora na região do abdômen. &nb...