Política Após reações, Bolsonaro revoga decreto sobre promoção de militares do Exército O presidente editou em 7 de dezembro uma norma que acabava com a promoção por critério de antiguidade para o posto de coronel -o último antes da patente de general no Exército

Uma reação de oficiais do Exército levou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a revogar um decreto que alterava regras de promoção das Forças Armadas. O presidente editou em 7 de dezembro uma norma que acabava com a promoção por critério de antiguidade para o posto de coronel -o último antes da patente de general no Exército. Mas, em apenas dois dias, ...