Política Após pressão do Supremo, Bolsonaro demite Weintraub do Ministério da Educação Agora ex-ministro da Educação é alvo de inquérito das fake news no STF

O presidente Jair Bolsonaro anunciou a demissão de Abraham Weintraub do Ministério da Educação. Weintraub cai após um longo desgaste político com os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), agravado com o episódio do último domingo (14) em que compareceu a um protesto em Brasília de apoiadores do governo. No encontro com manifestantes, sem citar ministros d...