Política Após prefeito e filha, primeira-dama de Caldas Novas pode ser transferida para capital Família foi diagnosticada com Covid-19. Kleber Marra, de 53 anos e a filha Lara Marra, de 25 estão estáveis e respiram espontaneamente.

Depois de apresentar uma piora no quadro de saúde, a primeira-dama do município de Caldas Novas, Márcia Marra, de 42 anos, pode ser transferida para Goiânia para tratamento. O marido, prefeito da cidade Kleber Marra, de 53 anos e a filha Lara Marra, de 25, estão no Hospital Órion desde a sexta-feira (26). Ambos respiram de forma espontânea, com suporte de oxigênio nasal e...