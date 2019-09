Política Após polêmica, Valeixo fica na Polícia Federal Permanência do diretor-geral é considerada vitória do ministro da Justiça, Sérgio Moro, com quem trabalhou na Lava Jato

O diretor-geral da Polícia Federal, delegado Maurício Valeixo, volta de férias hoje e continua no cargo, segundo apurou o jornal O Estado de S.Paulo com fontes a par do assunto. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, já teria dado a Valeixo a informação de que ele não será substituído pelo menos por enquanto. Procurado, o ministro disse que não comentará o assunto.A s...