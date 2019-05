Política Após polêmica, governo deve garantir Passe Livre a universitários Na sessão ordinária da Casa, estudantes lotaram as galerias protestando contra a medida

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (MDB), anunciou nesta quarta-feira (8) emenda que retoma o Passe Livre Estudantil para estudantes do Ensino Superior. No projeto de lei enviado ontem pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) à Casa, o benefício seria restrito ao Ensino Médio – atualmente, ele é garantido também aos alunos do fundamental e do ensino t...