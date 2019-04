Política Após polêmica em Israel, Bolsonaro deve visitar países árabes no segundo semestre Presidente afirmou que quer ampliar os negócios com a comunidade árabe

Após mal-estar provocado pela viagem a Israel, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que deve visitar países árabes no início do segundo semestre deste ano. Em coletiva de imprensa, ele também afirmou que quer ampliar os negócios com a comunidade árabe e que "não quer problema" com a Palestina. "(A viagem será) no começo do segundo semestre. Já tiv...