Política Após pior resultado, Goiânia vira modelo nacional no ano seguinte

Apesar de Goiânia ter figurado em primeiro lugar entre os piores resultados financeiros de municípios goianos com Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) em 2017, a capital transformou-se em exemplo para o restante do País em 2018, com a reestruturação do sistema, principalmente por meio do pagamento do déficit previdenciário histórico com a doação de áreas públic...