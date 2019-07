Política Após pedido de vista, votação do Código Tributário é adiada Solicitação foi apresentada pelo vereador Carlin Café (PPS) e aprovada por 18 votos a 9

O texto do novo Código Tributário do Município entrou na pauta da Câmara de Goiânia na manhã desta quinta-feira (4), mas a votação foi adiada após o vereador Carlin Café (PPS) apresentar pedido de vista. A solicitação foi aprovada por 18 votos a 9. O vereador tem 10 dias para devolver a matéria para a Mesa Diretora. Líder do prefeito, Oséias Varão (PSB) disse que os...