Política Após pedido de cassação, vereador de Caldas Novas usa máscara do Homem de Ferro em plenário Rafael Moraes diz que o gesto foi para representar coragem no enfrentamento com os adversários

O vereador Rafael Moraes (PTB) chamou atenção em Caldas Novas, no Sul de Goiás, após posar para uma foto no plenário da Câmara Municipal com uma máscara do Homem de Ferro e a bandeira da cidade. O gesto, diz o vereador, foi em protesto a um pedido de cassação que tramitava contra ele por quebra de decoro parlamentar. Ao POPULAR, Rafael contou que tirou a foto na seg...