Presidente voltou a participar de aglomerações (Foto: Reprodução/Youtube)

Estadão Conteúdo



Ao retornar para o Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro convidou uma família para entrar na residência oficial. A família, que estava entre os apoiadores que esperavam a chegada do presidente em frente ao Alvorada, foi levada de carro até o interior do Palácio minutos depois de o comboio presidencial entrar.



Na volta ao Alvorada, Bolsonaro não falou com a imprensa. Questionado sobre a sua relação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ele apenas respondeu: "Não tenho relação, sou casado com a Michelle."



Mais cedo, o presidente voltou a quebrar as recomendações sanitárias para evitar a propagação do coronavírus e fez um novo tour por Brasília. Ele deixou o Palácio da Alvorada por volta das 15 horas rumo ao Palácio do Planalto. Acompanhado do deputado Hélio Lopes (PLS-RJ) e seguranças, Bolsonaro desceu a rampa para conversar com apoiadores.



Em seguida, o presidente seguiu para o Setor Militar Urbano (SMU) de Brasília. Em frente ao Quartel General do Exército, o chefe do Executivo conversou e tirou fotos com populares e com policiais militares. Bolsonaro também se encontrou com o ministro da Casa Civil, Braga Netto, no local. Os dois conversaram reservadamente por alguns minutos.